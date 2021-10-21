Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin bu önemli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?