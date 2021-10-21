Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin bu önemli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-21 10:40:31
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.
MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.
MOSKOVA, 6 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET
Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.
Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.
LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?
Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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