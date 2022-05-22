Liverpool - Wolverhampton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 38.hafta maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Wolverhampton'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan şampiyonluk maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Wolverhampton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?