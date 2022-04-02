Liverpool - Watford maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 31.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Watford'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-02 11:45:41
İngiltere Premier Lig'in 31.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Watford'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Watford maçı ne zaman saat kaçta?
Liverpool - Watford maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da oynanacak.
Liverpool - Watford maçı hangi kanalda?
Liverpool - Watford maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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