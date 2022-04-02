Liverpool - Watford maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Watford'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Watford maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?