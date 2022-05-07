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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Tottenham maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Liverpool - Tottenham maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapılıyor. Peki Liverpool - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Gün Önce
2022-05-07 20:54:23
Liverpool - Tottenham maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapılıyor. Peki Liverpool - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Tottenham maçı hangi gün ve saatte?

Liverpool - Tottenham Premier Lig'in 36.haftasında karşılaşıyor. Liverpool - Tottenham maçı 7 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21:45'te oynanacak.

Liverpool - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şmapiyonluk hesapları yapan Liverpool kendi taraftarı önünde Tottenham'ı ağırlıyor. Herkesin yakından takip edeceği bu zorlu karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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