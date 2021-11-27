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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Southampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Liverpool - Southampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Liverpool Southampton ile karşı karşıya geliyor. Peki seyir zevki yüksek mücadele ne zamna, hangi kanalda?

15 Dakika Önce
2021-11-27 16:21:01
Liverpool - Southampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Liverpool Southampton ile karşı karşıya geliyor. Peki seyir zevki yüksek mücadele ne zamna, hangi kanalda?

Liverpool - Southampton maçı saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool - Southampton maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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