Liverpool - Southampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Liverpool Southampton ile karşı karşıya geliyor. Peki seyir zevki yüksek mücadele ne zamna, hangi kanalda?
2021-11-27 16:21:01
İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Liverpool Southampton ile karşı karşıya geliyor. Peki seyir zevki yüksek mücadele ne zamna, hangi kanalda?
Liverpool - Southampton maçı saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool - Southampton maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)