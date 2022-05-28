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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool - Real Madrid karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki bu zorlu müsabaka şifresiz mi yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-05-28 17:07:36
Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool - Real Madrid karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki bu zorlu müsabaka şifresiz mi yayınlanacak?

Liverpool - Real Madrid maçı hangi gün ve saatte?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'da Paris'te oynanacak.

Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Birçok taraftar Liverpool - Real Madrid maçını ekran başında takip etmek istiyor. Liverpool - Real Madrid maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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