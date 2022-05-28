Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool - Real Madrid karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki bu zorlu müsabaka şifresiz mi yayınlanacak?