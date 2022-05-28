Liverpool - Real Madrid maçı canlı yayın! CANLI İZLE FİNAL

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Liverpool - Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?