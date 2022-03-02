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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı

Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı

İngiltere FA CUP 5.tur maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Norwich'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

12 Dakika Önce
2022-03-02 20:43:08
Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı

İngiltere FA CUP 5.tur maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Norwich'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Liverpool - Norwich maçı bugün 22:15'te oynanacak.

Liverpool - Norwich maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Norwich maçı TiviBu Spor 5 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

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