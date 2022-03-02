Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı
İngiltere FA CUP 5.tur maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Norwich'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-02 20:43:08
İngiltere FA CUP 5.tur maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Norwich'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Liverpool - Norwich maçı bugün 22:15'te oynanacak.
Liverpool - Norwich maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Norwich maçı TiviBu Spor 5 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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