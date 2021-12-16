Liverpool - Newcastle United maçını HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Liverpool - Newcastle karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-16 21:53:21
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Liverpool - Newcastle karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Liverpool - Newcastle United maçı bugün saat 23.00'da başlayacak.
LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Liverpool - Newcastle United maçı A Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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