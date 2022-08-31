Liverpool - Newcastle United maçını canlı izle! CANLI YAYIN
İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Liverpool kendi evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Newcastle United maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki futbol severlerin yakında takip edeceği Liverpool - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-31 20:57:28
İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Liverpool kendi evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Newcastle United maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki futbol severlerin yakında takip edeceği Liverpool - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta?
Liverpool - Newcastle United Premier Lig'in 5.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Liverpool - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Newcastle United maçı beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Liverpool - Newcastle United form durumu
Liverpool Premier Lig'de 4.hafta sonunda 5 puanla 12.sırada yer alıyor.
Newcastle United Premier Lig'de 4.hafta sonunda 6 puanla 10.sırada yer alıyor.
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