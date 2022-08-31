Liverpool - Newcastle United maçını canlı izle! CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Liverpool kendi evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Newcastle United maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki futbol severlerin yakında takip edeceği Liverpool - Newcastle United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?