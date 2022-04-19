Liverpool - Manchester United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 30.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?