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Liverpool - Manchester City maçını canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in başlamasına sayılı günler kala Liverpool - Manchester City Community Shield maçında karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-07-30 14:48:53
Liverpool - Manchester City maçını canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in başlamasına sayılı günler kala Liverpool - Manchester City Community Shield maçında karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

İngiltere'nin iki dev kulübü Liverpool - Manchester City Community Shield finalinde karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Liverpool - Manchester City Community Shield Final maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Manchester City maçı TiviBU Spor 3'den naklen yayınlanacak.

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