Liverpool - Leicester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Leicester City'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-10 20:42:24
İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Leicester City'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta?
Liverpool - Leicester City maçı bu akşam 22:45'te oynanacak.
Liverpool - Leicester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Leicester City maçı S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. .
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