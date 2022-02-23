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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Leeds United maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Liverpool - Leeds United maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

İngiltere Premier Lig'de erteleme maçlarının heyacanı yaşanıyor. 19.hafta maçında Liverpool kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-23 22:25:01
Liverpool - Leeds United maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

İngiltere Premier Lig'de erteleme maçlarının heyacanı yaşanıyor. 19.hafta maçında Liverpool kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Leeds United maçı bu akşam 22:45'te oynanacak.

Liverpool - Leeds United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Leeds United karşılaması S Sports ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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