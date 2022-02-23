Liverpool - Leeds United maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

İngiltere Premier Lig'de erteleme maçlarının heyacanı yaşanıyor. 19.hafta maçında Liverpool kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?