Liverpool - İnter maçını kesintisiz canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool İngiltere'de İnter'i misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Liverpool - İnter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?