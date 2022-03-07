Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi İnter'i konuk ediyor. Peki Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?