Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi İnter'i konuk ediyor. Peki Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-07 18:09:09
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi İnter'i konuk ediyor. Peki Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - İnter maçı ne zaman saat kaçta?
Liverpool - İnter maçı 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak.
Liverpool - İnter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - İnter maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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