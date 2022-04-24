Liverpool - Everton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31.haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Everton'u konul ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Liverpool - Everton maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?