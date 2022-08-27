Liverpool - Bournemouth maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında Liverpool kendi saha ve taraftarı önünde Bournemouth'u ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu maç hakkında araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-27 10:04:04
İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında Liverpool kendi saha ve taraftarı önünde Bournemouth'u ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu maç hakkında araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta?
Liverpool - Bournemouth Premier Lig'in 4.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 17:00'da oynanacak.
Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Bournemouth maçı beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Liverpool - Bournemouth form durumu!
Liverpool Premier Lig'in 3.haftasında Manchester United'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Liverpool 3.hafta sonunda 2 puanla 16.sırada yer alıyor.
Bournemouth Premier Lig'in 3.haftasında kendi evinde Arsenal'a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Bournemouth 3.hafta sonunda 3 puanla 15.sırada yer alıyor.
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