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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Benfica maçını canlı izle! EXXEN Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Benfica maçını canlı izle! EXXEN Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool kendi taraftarı önünde Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

44 Dakika Önce
2022-04-13 20:53:13
Liverpool - Benfica maçını canlı izle! EXXEN Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool kendi taraftarı önünde Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Liverpool - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Benfica maçı hangi gün ve saatte?

Liverpool - Benfica şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka 13 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da İngiltere'de oynanacak.

Liverpool - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Hangi kanalda?

Liverpool - Benfica maçı EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .

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