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TIMETURK / SPOR / Liverpool - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Liverpool - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Lig Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

23 Dakika Önce
2022-01-13 21:55:27
Liverpool - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Lig Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Liverpool - Arsenal maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak.

Liverpool - Arsenal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Liverpool - Arsenal maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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