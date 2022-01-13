Liverpool - Arsenal maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Lig Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-13 21:55:27
İngiltere Lig Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Liverpool - Arsenal maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak.
Liverpool - Arsenal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Liverpool - Arsenal maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)