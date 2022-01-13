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TIMETURK / SPOR / Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool- Arsenal maçı hangi kanalda?

Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool- Arsenal maçı hangi kanalda?

Liverpool, yarı final maçında Arsenal'i konuk edecek. Karşılaşmayı futbolseverler merakla bekliyor. Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede Michael Oliver düdük çalacak. İşte maça dair ayrıntılar...

2 Saat Önce
2022-01-13 22:18:02
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool- Arsenal maçı hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Liverpool-Arsenal karşılaşmasını heyecanla bekliyor.

Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool, yarı final maçında Arsenal'i konuk edecek.
Liverpool - Arsenal maçı 13 Ocak Perşembe günü, bugün, saat 22:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi kim?

Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede Michael Oliver düdük çalacak.

Liverpool'un handikapları

Liverpool cephesinde Afrika Uluslar Kupasında yer alan Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita mücadelede olmayacak. Bunun yanı sıra covid karantinaları sona eren Trent Alexander-Arnold ve Alisson Becker antrenmanlara dönerken ilk 11'de sahada olup olmayacakları henüz netlik kazanmadı.

Karşılaşmada takımların muhtemel 11'i şöyle:

Liverpool: Alisson; Bradley, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Gordon, Jota, Minamino

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Patino; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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