Lille - PSG maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Fransa Lig 1'in 23.haftasında Burak Yılmaz'ın da forması giydiği Lille, Messi'li PSG'yi ağırlıyor. Birçok futbol seveler bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu karşılaşma hangi kanalda?