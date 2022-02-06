Lille - PSG maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Fransa Lig 1'in 23.haftasında Burak Yılmaz'ın da forması giydiği Lille, Messi'li PSG'yi ağırlıyor. Birçok futbol seveler bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu karşılaşma hangi kanalda?
2022-02-06 22:02:54
Fransa Lig 1'in 23.haftasında Burak Yılmaz'ın da forması giydiği Lille, Messi'li PSG'yi ağırlıyor. Birçok futbol seveler bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu karşılaşma hangi kanalda?
Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?
Lille - PSG maçı 6 Şubat Pazar akşamı saat 23:00'da oynanacak.
Lille - PSG maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Lille - PSG maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)