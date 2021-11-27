Lille - Nantes maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Fransa Lig 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille kendi sahasında Nantes'i misafir ediyor. Bir çok futbol severe arama motorundan bu müsabakanın hangi kanalda olduğunu araştırıyor.