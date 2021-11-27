Lille - Nantes maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Fransa Lig 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille kendi sahasında Nantes'i misafir ediyor. Bir çok futbol severe arama motorundan bu müsabakanın hangi kanalda olduğunu araştırıyor.
2021-11-27 16:28:46
Fransa Lig 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille kendi sahasında Nantes'i misafir ediyor. Bir çok futbol severe arama motorundan bu müsabakanın hangi kanalda olduğunu araştırıyor.
Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lille ile Nantes karşı karşıya geliyor.
Lille Nantes maçı saat kaçta hangi kanalda?
Lille Nantes maçı saat 19:00'da başladı ve Digitürk platformunda Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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