Lille - Marsilya maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Fransa Lig 1 'de haftanın maçında Lille, Marsilya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Cengiz Ünderli Marsilya'yı konuk ediyor.

Fransa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.