DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
Erzurumspor teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor
Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi
Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?
İsrailli milletvekili: Filistinlilere müdahalede gerçek mermi kullanılmalı
Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!
Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?
Minimum enerji maksimum tasarruf
İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

BURSA

20:13

04:06
20:13
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:58

03:52
19:58
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:40

03:37
19:40
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
19:24
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:09

03:20
19:09
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

ANKARA

19:58

03:52
SAHUR
19:58
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
SAHUR
19:24
İFTAR

Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için 'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz.' mesajını paylaştı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.05.2021 10:07:06
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz." mesajını paylaştı.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan