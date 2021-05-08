Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için 'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz.' mesajını paylaştı.