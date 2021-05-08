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Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için 'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız.' mesajını paylaştı.

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08.05.2021 01:29:22
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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