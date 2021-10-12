Letonya-Türkiye maç özeti izle | Letonya Türkiye HD geniş özet izle | Letonya 1-2 Türkiye

Letonya 1-2 Türkiye | Dünya Kupası grup elemeleri kapsamında Türkiye Letonya deplasmanında zorlu bir maça çıktı. Kağıt üzerinde kolay bir rakip olarak görülen Letonya Milli Takıma zor anlar yaşattı. Dünya Kupası grup elemelerinde Milli Takım için 'tamam mı yoksa devam mı' niteliğindeki maçı son dakikada gelen golle Milli Takım 2-1 kazandı. Maçı televizyondan izleyemeyen taraftarlar Letonya-Türkiye maç özeti izle, Letonya Türkiye HD geniş özet izle, seçeneklerini internetten araştırmaya başladı. İşte Letonya Türkiye özet görüntüleri...

Letonya 1-2 Türkiye | Dünya Kupası grup elemeleri kapsamında Türkiye Letonya deplasmanında zorlu bir maça çıktı. Kağıt üzerinde kolay bir rakip olarak görülen Letonya Milli Takıma zor anlar yaşattı. Dünya Kupası grup elemelerinde Milli Takım için "tamam mı yoksa devam mı" niteliğindeki maçı son dakikada gelen golle Milli Takım 2-1 kazandı. Maçı televizyondan izleyemeyen taraftarlar Letonya-Türkiye maç özeti izle, Letonya Türkiye HD geniş özet izle, seçeneklerini internetten araştırmaya başladı. İşte Letonya Türkiye özet görüntüleri...

Türkiye Dünya Kupası G Grubu elemelerinde çok kritik bir maçtan 3 puanla döndü. Letonya ile deplasmanda karşılaşan Milli Takım 90+9'da Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıld. Uzatmalarda gelen galibiyet teknik direktör Stefan Kuntz göz yaşlarını tutamadı. Bu heyecanlı ve çekişmeli maçı televizyondan izleyemeyen taraftarlar maçın özetini izlemek istiyor. TRT 1'de yayınlanan Letonya-Türkiye maç özeti TRT Spor'da yayınlanıyor. İşte Letonya-Türkiye maç özeti...

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. Kağıt üzerinde kolay gibi görünen LEtonya Milli Takıma zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında gelen penaltı golüyle Milli Takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Çok kritik bir öneme sahip olan 3 puan sonrası A Milli Takım puanını 15'e yükseldi. Milli Takım'ın 2 maç kala Dünya Kupası'na katılma şansını sürüyor.

1924'ten bu yana ilk galibiyet

A Milli Takımımız, Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti.

Türkiye Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu

Türkiye'nin Letonya'dan aldığı 3 puan sonrası Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu şöyle oldu. Hollanda 19 paunla lider, Norveç 17 puanla 2'nci sırada. Türkiye 15 puanla 3'ncü sırada.

Letonya-Türkiye golleri

Dk. 70 Merih Demiral (Kendi kalesine) (Letonya)

Dk. 75 Serdar Dursun, Dk. 90+9 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Türkiye)

Letonya 11'i

Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins (Dk. 60 Tarasovs), Emsis, Jaunzems (Dk. 73 Ontuzans), Uldrikis (Dk. 60 Kigurs), Ciganiks, Gutkovskis (Dk. 81 Krollis)

Türkiye

Türkiye 11'i

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 65 Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, Orkun Kökçü (Dk. 65 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz

Türkiye'nin kalan maçları

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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