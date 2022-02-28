Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesinin etkileri spor alanında görülmeye başlandı. Rusya'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımı Spartak Moskova ile ilgili flaş bir karar alındı. Bild Gazetesi'nin haberine göre, UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselen takım oldu.

Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesinin etkileri spor alanında görülmeye başlandı. Rusya'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımı Spartak Moskova ile ilgili flaş bir karar alındı. Bild Gazetesi'nin haberine göre, UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselen takım oldu.

Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi?

Almanya'dan Leipzig-Spartak Moskova maçı ile ilgili önemli bir iddia geldi. Bild'in haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi. .