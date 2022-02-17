Leipzig - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Leipzig kendi saha ve seyircisi önünde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?