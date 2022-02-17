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TIMETURK / SPOR / Leipzig - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI İZLE

Leipzig - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Leipzig kendi saha ve seyircisi önünde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

1 Saat Önce
2022-02-17 22:03:14
Leipzig - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Leipzig kendi saha ve seyircisi önünde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

Leipzig - Real Sociedad maçı hangi gün ve saatte?

Leipzig - Real Sociedad maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.

Leipzig - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir?

Leipzig - Real Sociedad maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

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