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TIMETURK / SPOR / Leicester City, sahasında Liverpool'u tek golle geçti

Leicester City, sahasında Liverpool'u tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi.

10 Dakika Önce
2021-12-29 04:17:59
Leicester City, sahasında Liverpool'u tek golle geçti

Puan tablosunun ikinci sırasında yer alan Liverpool, King Power Stadı'nda Leicester City'e konuk oldu.

Ev sahibi takım ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan oyuna ikinci yarıda giren Ademola Lookman'ın 59. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, 41 puanla 2. sırada yer alırken Leicester City 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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