Leeds United Manchester United - CANLI İZLE

Leeds United ile Manchester United İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Leeds United ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele S Sport kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçta hakem Paul Tierney düdük çalacak. Leeds United - Manchester United maçını D-Smart sitesinden canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.