Leeds United Manchester United - CANLI İZLE
Leeds United ile Manchester United İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
2022-02-20 16:17:03
İngiltere Premier Lig 26. haftasında Leeds United ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele S Sport kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçta hakem Paul Tierney düdük çalacak. Leeds United - Manchester United maçını D-Smart sitesinden canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz..
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