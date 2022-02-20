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TIMETURK / SPOR / Leeds United Manchester United - CANLI İZLE

Leeds United Manchester United - CANLI İZLE

Leeds United ile Manchester United İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

2 Saat Önce
2022-02-20 16:17:03
Leeds United Manchester United - CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Leeds United ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele S Sport kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçta hakem Paul Tierney düdük çalacak. Leeds United - Manchester United maçını D-Smart sitesinden canlı izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Leeds United - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 17:00'de başlayan müsabaka S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Leeds United - Manchester United canlı izle

Leeds United - Manchester United maçı sakat ve cezalılar

Leeds United: Kalvin Phillips (Sakat), Sam Greenwood (Sakat), Liam Cooper (Sakat), Liam Cooper (Sakat), Leo Fuhr Hjelde (Sakat)

Manchester United: Eric Bailly (Sakat), Mason Greenwood (Diğer), Nemanja Matic (Sakat), Edinson Cavani (Şüpheli)

Leeds United - Manchester United iddia oranları

Leeds United: 3.40

Beraberlik: 3.40

Leeds United: 1.62

2,5 gol üstü: 1.48

2,5 gol altı: 2.03

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