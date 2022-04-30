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TIMETURK / SPOR / Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 35.hafta maçında Manchester City, Leeds United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

21 Dakika Önce
2022-04-30 19:08:20
Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 35.hafta maçında Manchester City, Leeds United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Leeds United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Leeds United - Manchester City maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak.

Leeds United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'i konuk ediyor.

Leeds United - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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