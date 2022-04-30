Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 35.hafta maçında Manchester City, Leeds United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?