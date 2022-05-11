Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında küme düşme mücadelesi veren Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?