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TIMETURK / SPOR / Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında küme düşme mücadelesi veren Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

5 Saat Önce
2022-05-11 20:58:20
Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında küme düşme mücadelesi veren Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Leeds United - Chelsea maçı hangi gün ve saatte?

Leeds United - Chelsea maçı bu akşam saat 21:30'da oynanacak.

Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Leeds United kendi taraftarı önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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