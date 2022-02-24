Lazio - Porto maçını canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lazio kendi saha ve seyircisi önünde Porto'yu ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-02-24 19:06:23
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lazio kendi saha ve seyircisi önünde Porto'yu ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Lazio - Porto maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Lazio - Porto maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Lazio - Porto maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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