DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1699 ₺

EURO

18,1252 ₺

ALTIN

1.015,90 ₺

BİST

3.146,10 ₺

TIMETURK / SPOR / Lazio - Inter maçını canlı izle! CANLI YAYIN

Lazio - Inter maçını canlı izle! CANLI YAYIN

İtalya Serie A'da 3.hafta maçında Lazio kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Inter'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Lazio - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Gün Önce
2022-08-26 21:04:27
Lazio - Inter maçını canlı izle! CANLI YAYIN

İtalya Serie A'da 3.hafta maçında Lazio kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Inter'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Lazio - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lazio - Inter maçı ne zaman saat kaçta?

Lazio - Inter İtalya Serie A'nın 3.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

Lazio - Inter maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lazio - Inter maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş