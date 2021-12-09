Lazio - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde heyacan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Lazio ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-09 17:54:47
UEFA Avrupa Ligi'nde heyacan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Lazio ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformdan yayınlanacak?
Lazio Galatasaray maçı bugün saat 23.00'da başlayacak.
Lazio - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Lazio - Galatasaray maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)