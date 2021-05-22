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LaLiga'da şampiyonluk kupası Atletico Madrid'in

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

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22.05.2021 22:08:26
LaLiga'da şampiyonluk kupası Atletico Madrid'in

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Atletico Madrid, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Valladolid, 18. dakikada Oscar Plano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 57. dakikada Angel Correa ve 67. dakikada Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti.

​Real Madrid 2. oldu

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo di Stefano Stadı'nda ağırladığı Villarreal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Villarreal'in golünü 20. dakikada Yeremi Pino, Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+2. dakikada Luka Modric kaydetti.

Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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