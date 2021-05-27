DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Gönül Dağı'nda muhteşem sezon finali
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”
Tozkopan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Ekip düğmeye basıyor, büyük operasyon başlıyor
TRT Ortak Yapımı “İdea” Cannes Film Festivali CinefondationL’Atelier’de
Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
Erdoğan’dan Aliyev’e 'Cumhuriyet Günü' mesajı
Osmanlı Dayıları Amerika'yı nasıl haraca bağladı?
Facebook yasağı kaldırdı; 'Kovid-19 yapay mı' tartışması önlenemiyor!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti

LaLiga Başkanı Tebas: Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi

LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, 'Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi. Avrupa futbolunun ekonomik istikrarı üzerinde şüphe yaratmaya devam ediyor.' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 16:40:20
LaLiga Başkanı Tebas: Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mevcut durumda sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un destek verdiği Avrupa Süper Ligi kurma projesine yönelik eleştirilerine devam etti.

Tebas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tehlike sadece bu üç kulüp değil. Tehlike aynı zamanda FIFA Başkanı." diyerek, Gianni İnfantino'yu da eleştirdi.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un kendilerini futbolun kurtarıcılarıymış gibi gördüklerini kaydeden Tebas, "Özellikle Sayın Florentino Perez (Real Madrid Kulübü Başkanı) böyle hareket ediyor. Diğerleri de saf ya da aptal. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Daha fazla kupa kazanmaları, daha uyanık oldukları anlamına gelmiyor. Sayın Perez, Sayın Joan Laporta (Barcelona Kulübü Başkanı), Sayın Andrea Agnelli (Juventus Kulübü Başkanı), Avrupa futbolu yıkıma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu üç kulübü, Avrupa futboluna karşı darbe yapmakla suçlayan Tebas, "Beni en çok rahatsız eden şey, aptal olduğumuzu, saf olduğumuzu düşünmeleri. Naifliğimizle, sessizliğimizle, politik olarak duruşumuzla oynuyorlar. Bu savaşta saf olan taraf değiliz. Bunlara, kararlı bir şekilde karşı durmaya devam etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

LaLiga Başkanı, "Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi. Avrupa futbolunun ekonomik istikrarı üzerinde şüphe yaratmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş