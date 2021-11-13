Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet kadın voleybol maçı canlı izle | Kuzeyboru-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kuzeyboru nerenin hangi ilin takımı?

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet kadın voleybol maçı canlı izle | Kuzeyboru nerenin hangi ilin takımı? Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Kuzeyboru ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede takımlarını ekran balından desteklemek isteyen voleybol tutkunları Kuzeyboru-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Son 2 maçından rakiplerini set vermeden geçen Fenerbahçe bu karşılaşmadan da galibyetle çıkmanın hesabını yapıyor. Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçı televizyondan canlı yayınlanacak.

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet kadın voleybol maçı canlı izle | Kuzeyboru nerenin hangi ilin takımı? Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Kuzeyboru ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede takımlarını ekran balından desteklemek isteyen voleybol tutkunları Kuzeyboru-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Son 2 maçından rakiplerini set vermeden geçen Fenerbahçe bu karşılaşmadan da galibyetle çıkmanın hesabını yapıyor. Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçı televizyondan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kuzeyboru Kadın Voleybol takımı 13 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Takımlarını desteklemek isteyen Fenerbahçeli ve Kuzeyboru taraftaraları Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet kadın voleybol maçı canlı izle | Kuzeyboru-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet kadın voleybol maçı canlı izle

13 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadele Fenerbahçe TV ile Misli.Com Web ve Mobil TV'den izlenebilecek.

Kuzeyboru nerenin hangi ilin takımı?

Kuzeyboru (kadın voleybol takımı), Aksaray'da 2001 yılında kurulmuş kadın voleybol takımıdır.

Fenerbahçe liderliği paylaşıyor

Fenerbahçe ligde geride kalan sekiz maçta yedi galibiyet elde etti. Topladığı 20 puanla VakıfBank ve Türk Hava Yolları ile liderliği paylaşan sarı lacivertli ekip son iki maçında PTT'yi deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye'yi de sahasında set vermeden mağlup etti. Fenerbahçe ligde geride kalan sekiz maçta yedi galibiyet elde etti.

Kuzeyboru ilk 5 maçını kaybetti

Ev sahibi Kuzeyboru ise ilk beş maçını kaybettiği ligde Mert Grup Sigorta'yı 3-2, Yeşilyurt'u da 3-0 yendikten sonra hafta içinde Eczacıbaşı Dynavit'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi diğer maçlar

13 Kasım Cumartesi

13.30 Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

14.00 Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

16.30 PTT-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)

14 Kasım Pazar

14.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.