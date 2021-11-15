Kuzey İrlanda - İtalya maçı canlı yayınlanacak mı?
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey İrlanda kendi saha ve seyircisi önünde İtalya'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-15 11:17:24
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey İrlanda kendi saha ve seyircisi önünde İtalya'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Kuzey İrlanda - İtalya karşı karşıya gelecek.
Kuzey İrlanda - İtalya MAÇI NE ZAMAN?
Kuzey İrlanda - İtalya maçı 15 Kasım Pazartesi saat 22.45'da oynanacak.
Kuzey İrlanda - İtalya MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey İrlanda - İtalya maçı UEFA TV'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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