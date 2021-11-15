Kuzey İrlanda - İtalya maçı canlı yayınlanacak mı?

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey İrlanda kendi saha ve seyircisi önünde İtalya'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?