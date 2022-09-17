Kuşadasıspor - Bulvarspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 3.Grup'ta 3.hafta maçında Kuşadasıspor kendi saha ve seyircisi önünde Bulvarspor'u konuk ediyor. Kuşadası ve Bulvarspor taraftarlı bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kuşadasıspor - Bulvarspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Kuşadasıspor - Bulvarspor maçı canlı yayınlanacak mı?