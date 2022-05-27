Kuntz: Sorunuz varsa kapım her zaman size açık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 'Tüm teknik direktörlere, başkanlara ve oyunculara şunu söyledim, sorunuz varsa kapım her zaman size açık. Karşılıklı saygıyı yitirmeden iletişim kurmamız gerekiyor.' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosuna alınmayan oyuncularla ilgili yapılan eleştiriler konusunda kapısının her zaman açık olduğunu ancak ithamlar ve yapılan açıklamaların kendisini mutlu etmediğini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, sözlerine, "Öncelikle Trabzonspor'u şampiyonluk nedeniyle kutlamak isterim. Sivas'ı da dünkü kupa zaferi için tebrik etmek isterim. Eski takım arkadaşım ve kaptanımız Rıza'nın kupayı kaldırması beni çok mutlu etti. Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ile Süper Lig'e yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Kadroya alınmayan oyuncularla ilgili eleştirilerle ilgili konuşan Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Tüm teknik direktörlere, başkanlara ve oyunculara şunu söyledim, sorunuz varsa kapım her zaman size açık. Karşılıklı saygıyı yitirmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Doğru şekilde iletişim kurmayı başarırsak iyi sonuç çıkacaktır. Burada ithamlar ve ifade ediliş biçimi beni mutlu etmedi. Bizim antrenör ekibimizin içerisinde iki tane üst düzey takımları çalıştırmış ve sertifikalı antrenörlerimiz var. Seviyeleri benimle aynı. Orkun, Konferans Ligi'nde finalde oynadı, orta sahada Hakan, Dorukhan, Salih Özcan da var. O mevkide oldukça fazla oyuncumuz oldu. Kanatta da aynı şekilde. Burada istatistiklere girebiliriz ama açık konuşmak gerekirse bu tartışmayı Emre Mor üzerinden yürütmek istemem. Kendisiyle iletişim halindeyim ve milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynı durum geçerli. Genç oyuncular üzerinden bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bir sorunuz varsa lütfen doğrudan bize gelin. Bu konu münakaşaya dönüşmemeli."

Kuntz, Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmaması hakkındaki soruyu ise "Salih, Orkun, Hakan ve Dorukhan. Şu an bu 4 oyuncuya baktığımızda hem sezon içindeki performansı onların bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Onun için de kapı açık. Belirli bir istikrarı var, sadece bir kişi kötü de diğerleri iyi değil. Aralarında çok küçük farklar oluyor." şeklinde yanıtladı.

Kuntz, aday kadroya oluştururken oyuncuların büyük ya da küçük takımda, Avrupa'da ya da Türkiye'de oynamasına bakmadığını, tek kriterinin performans olduğunu belirtti.

Şu andan itibaren 2024 Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başladıklarını belirten Alman teknik adam, "Kısa sürede 4 maç oynayacağız. Bu maçlara kazanma hedefiyle konsantre olacağız. Biraz karmaşık bir süreç bizleri bekliyor. Uluslar Ligi üzerinden arka kapı üzerinden Avrupa Şampiyonası'na katılmak mümkün. Sezon sonunda milli maçlara konsantre olmak kolay olmayacaktır. Beynimize yazılması gereken şu, Avrupa'da şu an maçlara çıkma izni olan oyuncular ülkelerinin en iyi oyuncuları. Ben de ülkenin en iyi oyuncularından biri olmak istiyorsam tatile gitmedim, bu akşamdan kampa başladığım için kendimle gurur duymalıyım. Tatil yapmak için yeterince vaktimiz olacak, kasım ayında Dünya Kupası sırasında 4 hafta tatil olacak. Biz de bu fikirle bu maçlara hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Kadroda sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakçı, Abdülkadir Ömür ve Ersin'in yer almadığını aktaran Kuntz, Umut Bozuk'un da sakatlığını bulunduğunu açıkladı.

"Ferdi'yle çalışacağımız için çok büyük memnuniyet duyuyorum"

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda yer aldığını hatırlatan Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"Ferdi'yle çalışacağımız için çok büyük memnuniyet duyuyorum. Burak milli takımı bıraktıktan sonra takım içinde yeni bir hiyerarşi oluştu. Hakan gibi, Enes Ünal gibi oyuncuların bizimle olması önemli. Kampın ilk gününden itibaren bu fırsattan faydalanıp yeni bir takım ruhu inşa etme fırsatını kullanmalılar. Bu 4 maçı başarılı olmak ve 2024 eleme turu için kendimize yeni yetenekler kazandırmak için kullanacağız. Ferdi bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor, hem sağ hem sol bek oynuyor. Hatta bir mevki ileride de oynayabiliyor. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin sezonun ikinci kısmını başarılı tamamlamasındaki ana aktörlerden biriydi."

Genç oyuncuları da A Milli Takıma kazandırmak istediklerinin altını çizen Kuntz, "Kasımpaşalı Eren var, 21 yaş altında iyi bir performans vermiş olan Doğukan, Doğan ve Tiago var. Tiago konusunda 21 yaş altı takımındaki iş birliğimiz en belirgin haldeydi, 21 yaş altı takımında en hızlı ilerlemeyi sağlayan o olmuş. Watford kulübü ile Tiago hakkında uzun uzun konuştuk, Doncaster'a kiralık vermişler sonra takıma geri almışlar. Watford'da antrenörler onu bu maçlar için takımlarına dahil etmek için iyi bir fırsat olduğunu görüyorlar. Bizi bekleyen 4 maçta Tiago'yu takıma dahil etmek çok zorlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Salih Özcan da bir başarı hikayesi"

"Salih Özcan da bir başarı hikayesi" sözlerini kullanan Alman teknik adam, "İtalya maçında aramızdaydı, birkaç gün önce Dortmund ile mukavele imzaladı. Ondan da sahada hepimizin ondan beklediği rolü gerçekleştirmesini bekliyorum.” dedi.

Milli takıma genç oyuncuları kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını vurgulayan Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da Schalke'de Mehmet Can Aydın konusunu görüştüm. 3 ay sakatlık dönemi geçirdiği için bu kez milli takıma katılmama konusunda izin istedi. Daha hazır gelmek istiyor. Amdouni var onunla da iletişime geçtik, kendisi İsviçre 21 Yaş Altı defterini kapatmak istediğini ifade etti ancak A Milli Takım antrenörü onu İsviçre Mili Takımı'na dahil etti. İşimizin zor olduğunu düşünüyorum. Turgay Gemicibaşı Klagenfurt'ta onu da izlemeye devam edeceğiz. Yunus Akgün'ü Kasımpaşa karşısında izledim. 3-0 geriye düştüler. Bu hal içerisinde her pozisyonda bu duruma kızdığını, topu istediğini, vazgeçmediğini ve bir golün bile başarı olarak görülebileceğini gösteren, olağanüstü mantalite gösteren tek oyuncuydu. Bunlar Türk Milli Takım oyuncusundan bekleyeceğimiz bir özelliktir. Yunus o yüzden buraya davet edilmeyi hak etti."

Sağlık bölümünde yeniliklere gittiklerini de aktaran Kuntz, "Amerika'dan getireceğimiz bir ekibi burada göreceğiz. Yoga'yı ilk kez milli takıma getireceğiz, oyuncuların bundan memnun olduğunu söyleyebilirim. Bunun ardından bir de zihinsel çalışma yapmak üzere koçlarla çalışacağız. Burada oyuncuların kendilerini değerlendirmeleri ve takım ruhuna dahil ilk adımları atmak için bu koçla birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kuntz, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacakları maçları, EURO 2024'e hazırlanmak için fırsat olarak kullanacaklarını da belirtti.

Alman teknik adam, milli takımda göreve geldiğinden bu yana en az 40 maç izlediğini aktararak, "İstanbul'u çok seviyorum. İşim dışında da burada bulunuyorum. Şehirde dolaşırken de bana rastlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı. AA