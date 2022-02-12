DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Halil Falyalı cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi
Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı
Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin
Hollanda'da 'Özgürlük Konvoyu' eylemi
Biden-Putin görüştü! ABD ve Rusya'dan açıklama
6 partinin genel başkanı bir araya geldi
İngiltere'de fatura isyanı! “İnsanlar ağlıyor…”
Putin’e itiraz eden Rus generaller
Lyon - Nice maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
TESK: KDV indiriminin fiyatlara yansımasını bekliyoruz
Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Galatasaray galibiyete hasret kaldı!
Uluslararası kamuoyunun sessizliği ve Yemen'de artan terör saldırıları
Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'de 'çözüm' arıyor
Kredilere sıkı takip, fahiş fiyatlara karşı özel tim

TIMETURK / SPOR / Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin

Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 yenen Chelsea şampiyon oldu.

51 Dakika Önce
2022-02-12 23:26:13
Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın final maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Libertadores Kupası'nı kaldıran Palmeiras karşılaştı.

Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakanın 55. dakikasında Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64. dakikada Raphael Veiga'nın penaltıdan bulduğu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

2022-02-12T193816Z_1757700075_UP1EI2C1IJQ9N_RTRMADP_3_SOCCER-CLUB-CHE-PAL-REPORT

Normal süre bu skorla sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın 117. dakikasında Kai Havertz'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 galip gelen Chelsea, kupadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük maçında ise Mısır temsilcisi El-Ehli, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 4-0 yendi.

AA, TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş