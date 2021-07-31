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TIMETURK / SPOR / Kulüp başkanı resmen duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Kulüp başkanı resmen duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Galatasaray Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-07-31 12:09:20
Kulüp başkanı resmen duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna katabilmek için epeydir mesai harcadığı Olimpiu Morutan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp başkanı resmen duyurdu!

Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın duyurduğu habere göre Cimbom, Rumen futbolcuyla el sıkıştı. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kulübü Steaua Bükreş ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Rumen ekibinin sahibi Gigi Becali, Morutan transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Oyuncularını satacaklarını dile getiren Becali şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan elendiğimiz gibi Olimpiu Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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