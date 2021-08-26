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TIMETURK / SPOR / Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2 Saat Önce
2021-08-26 22:55:04
Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile karşı karşıya geldi.

Korkut, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlk mücadelesinde Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra Korkut, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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