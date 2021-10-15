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TIMETURK / SPOR / Köylü kadınlardan rugby maçlarına yoğun ilgi

Köylü kadınlardan rugby maçlarına yoğun ilgi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular köyü futbol sahasında düzenlenen Avrupa Rugby Ligi D Grubu maçlarını köylü kadınları yoğun ilgi gösterdi.

9 Saat Önce
2021-10-15 09:16:05
Köylü kadınlardan rugby maçlarına yoğun ilgi

çekti. Köylü kadınlar Türkiye- Hollanda maçını heyecanla izlerken tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'un Mumcular Köyü'nde bugün başlayan Avrupa Rugby Ligi D Grubu yarı final ve final maçlarının ilk gününde Çekya- Malta'yı 40-16 yendi.

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İkinci maçta ise Türkiye Hollanda ile karşılaştı. Dünya Rugby şampiyonası eleme maçlarına gidecek takımı belirleyecek maçta Türkiye Hollanda'ya 38-18 yenildi.

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Hollanda Çekya ile 17 Ekim 2021 günü final oynama hakkını elde etti. Aynı gün Türkiye ve Malta ve Hollanda ile 3. lük maçına çıkacak.

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TRİBÜNLERİ KÖYLÜ KADINLAR DOLDURDU

Mumcular köyü futbol sahasında yapılan maçları yöredeki Bahçeyaka, Meşelik ve Bayır köylü kadınları da büyük bir heyecanla izlerken, Hollandalı ve Türk izleyiciler pankartlarla takımlarına destek verdi.

Mumcular Köyü'nden evli ve iki çocuk annesi 53 yaşındaki Zehra Deniz yaptığı açıklamada “Türkiye milli maçı var dediler geldik. Köyümüzde ilk kez bir milli takımımız gördük. Daha önce futbol ve deve güreşi seyrettik bu sahada ama bugünkü maç çok başka, boks gibi birbirlerini yıkıyorlar topu almak için her şeyi yapıyorlar ama kavga gürültü yok, güzel spor, şahsen benim hoşuma gitti” diye konuştu.

Türkiye Rugby Ligi Derneği Başkanı Gürol Yıldız yaptığı açıklamada “Türkiye'de ilk kez Bodrum'da organize ettiğimiz Avrupa ligi maçı büyük ilgi gördü. Biz Türkiye Ragbi Ligi olarak 2016 yılında başladık, bu sporda yeniyiz ancak oyuncularımız ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler” diye konuştu.

Kaynak: haberbuketi.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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