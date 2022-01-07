Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım taburcu edildi

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından isteğe bağlı olarak birkaç gün hastanede kontrol altında kaldı ve testi negatife dönünce dün taburcu edildi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kontrol amaçlıu hastanede kaldığı ve testi negatife dönünce dün taburcu edildiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve Korona virüsü hafif atlattığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şekip Mosturoğlu; "Sayın Aziz Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programıma dönecektir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.