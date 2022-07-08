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TIMETURK / SPOR / Konyaspor, Tuğbey Akgün'ü transfer etti!

Konyaspor, Tuğbey Akgün'ü transfer etti!

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve kadrosunu güçlendiren Konyaspor, Bursaspor'dan Tuğbey Akgün'ü transfer etti.

6 Saat Önce
2022-07-08 19:20:56
Konyaspor, Tuğbey Akgün'ü transfer etti!

Bir yandan kadrosunu şekillendiren Konyaspor bir yandan da genç oyuncuları kadrosuna katıyor.

TUĞBEY AKGÜN KONYASPOR'A!

Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Konyaspor kurmayları Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Tuğbey Akgün'ü transfer etti. Yeşil beyazlı ekip Bursaspor ile yollarını ayıran ve birçok takımın transfer listesinde olan Tuğbey Akgün'ü kadrosuna kattı.

Kaynak:Timetürk .

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