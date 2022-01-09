Konyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor kaçıncı? Konyaspor'un kaç puanı var?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi...
2022-01-09 19:42:55
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Konyaspor, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Konyaspor kaçıncı?
Konyaspor bu maç ile birlikte 39 puanla 2. sırada bulunuyor
Sivasspor'un kaç puanı var?
Sivasspor bu maçla birlikte 29 puanla 8. sırada bulunmakta.
Maçın golünü kim attı?
Maçın 66'ncı dakikasında Demir Grup Sivasspor'dan James takımını öne geçirdi.
66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen James fileleri havalandırdı. 0-1
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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