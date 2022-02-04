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Konyaspor şampiyonluğa yürüyor! Altın değerinde 3 puan
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TIMETURK / SPOR / Konyaspor şampiyonluğa yürüyor! Altın değerinde 3 puan

Konyaspor şampiyonluğa yürüyor! Altın değerinde 3 puan

Lider Trabzonspor'un en yakın takipçilerinden biri olan Konyaspor kendi sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

1 Saat Önce
2022-02-04 23:46:26
Konyaspor şampiyonluğa yürüyor! Altın değerinde 3 puan

Süper Lig'de zirve hesapları yapan Konyaspor, Giresunspor'u ikinci yarıda bulduğu tek golle 1-0 yendi.

Ev sahibi ekip maç boyunca galibiyeti arayan taraf oldu ancak Giresunspor'un defans güvenliğini ön planda tutmasıyla rakip kalede fazla gol şansı bulamadı. Maçta kilidi ise 65. dakikada Bytyqi açtı.

Guilherme Sity'nin arkaya çıkardığı topu, demarke durumdaki Zymer Bytyqi bekletmeden sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Giresunspor'un çabası sonuç vermedi ve Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konyaspor bu galibiyetle puanını 48 yaptı ve gelecek hafta karşılaşacağı lider Trabzonspor'u 6 puan farkla takibini sürdürdü. Ligdeki son dört maçında galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

KONYASPOR, RAKİPLERİNİ TEK GOLLE GEÇTİ

Giresunspor engelini tek golle geçen Konyaspor, üst üste üçüncü maçından da 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon tek gollü maçlarıyla dikkat çeken yeşil-beyazlılar, özellikle son haftalardaki skorlarıyla öne çıktı.

Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, Beşiktaş'ı da aynı skorla mağlup etmişti. Sahasında Sivasspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamayan İlhan Palut'un öğrencileri, Adana Demirspor ve Atlay'ı da 1-0'lık skorlarla yenmişti. .

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